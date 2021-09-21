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Генсек ООН осудил попытку переворота в Судане

Генсек ООН осудил попытку переворота в Судане Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что попытка госпереворота в Судане направлена на подрыв политического переходного периода в этой африканской стране
Другие страны
21 сентября 2021 г. 21:40
Генсек ООН осудил попытку переворота в Судане
Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что попытка госпереворота в Судане направлена на подрыв политического переходного периода в этой африканской стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь ООН осуждает попытку государственного переворота в Хартуме. Любые попытки, направленные на подрыв политического переходного периода в Судане, угрожают достигнутому с трудом прогрессу в политической и экономических сферах, - отмечается в тексте. - Генеральный секретарь призывает все стороны оставаться приверженными [политическому] переходу и реализации чаяний суданцев по [достижению] инклюзивного, мирного, стабильного и демократического будущего".

По словам Дюжаррика, ООН поддерживает правительство и народ Судана в этом устремлении.

Ранее суданское информационное агентство СУНА со ссылкой на заявление президиума правительства страны сообщило о том, что силовые структуры и военные смогли предотвратить на рассвете попытку переворота и захвата власти, а все причастные к неудавшемуся путчу задержаны, с ними проводятся следственные мероприятия. Как позднее подтвердил официальный представитель кабмина, министр культуры и информации Хамза Балюль, заговорщики являются военными, связанными с правительством экс-президента страны Омара аль-Башира.

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