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Генсек ООН осудил очередной ракетный пуск КНДР

Генсек ООН осудил очередной ракетный пуск КНДР Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш осудил пуск Северной Кореей двух ракет и призвал Пхеньян воздерживаться от провокационных шагов.
Другие страны
20 февраля 2023 г. 07:11
Генсек ООН осудил очередной ракетный пуск КНДР
Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш осудил пуск Северной Кореей двух ракет и призвал Пхеньян воздерживаться от провокационных шагов.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика на сайте ООН.

"Генеральный секретарь решительно осуждает запуск еще одной баллистической ракеты межконтинентальной дальности КНДР", - отметил он.

В заявлении отмечается, что А.Гуттериш вновь призывает Пхеньян "немедленно отказаться от любых дальнейших провокационных действий, полностью выполнить свои международные обязательства по всем соответствующим резолюциям Совета Безопасности и возобновить диалог, ведущий к устойчивому миру и полной, поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова".

Напомним, что КНДР запустила баллистические ракеты в направлении Японского моря. Позднее телеканал NHK со ссылкой на источники сообщил, что все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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