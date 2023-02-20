Генсек ООН осудил очередной ракетный пуск КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш осудил пуск Северной Кореей двух ракет и призвал Пхеньян воздерживаться от провокационных шагов.
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"Генеральный секретарь решительно осуждает запуск еще одной баллистической ракеты межконтинентальной дальности КНДР", - отметил он.
В заявлении отмечается, что А.Гуттериш вновь призывает Пхеньян "немедленно отказаться от любых дальнейших провокационных действий, полностью выполнить свои международные обязательства по всем соответствующим резолюциям Совета Безопасности и возобновить диалог, ведущий к устойчивому миру и полной, поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова".
Напомним, что КНДР запустила баллистические ракеты в направлении Японского моря. Позднее телеканал NHK со ссылкой на источники сообщил, что все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.