Генсек ООН осудил нападение на Израиль

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил нападение ХАМАС на Израиль.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил нападение ХАМАС на Израиль.

Как передает Report , об этом говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генсек ООН решительно осуждает нападение ХАМАС на израильские города вблизи сектора Газа и в центральной части Израиля, в том числе залп тысяч ракет в сторону израильских населенных пунктов", - указал Дюжаррик.

Кроме того, он отметил, что Гутерриш призвал стороны палестино-израильского конфликта к максимальной сдержанности.

По мнению генерального секретаря организации, необходимы дипломатические усилия для предотвращения дальнейшего обострения вокруг Израиля.