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Генсек ООН осудил нападение на Израиль

Генсек ООН осудил нападение на Израиль Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил нападение ХАМАС на Израиль.
Другие страны
7 октября 2023 г. 21:31
Генсек ООН осудил нападение на Израиль

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил нападение ХАМАС на Израиль.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генсек ООН решительно осуждает нападение ХАМАС на израильские города вблизи сектора Газа и в центральной части Израиля, в том числе залп тысяч ракет в сторону израильских населенных пунктов", - указал Дюжаррик.

Кроме того, он отметил, что Гутерриш призвал стороны палестино-израильского конфликта к максимальной сдержанности.

По мнению генерального секретаря организации, необходимы дипломатические усилия для предотвращения дальнейшего обострения вокруг Израиля.

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