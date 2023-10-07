Генсек ООН осудил нападение на Израиль

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил нападение ХАМАС на Израиль.
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"Генсек ООН решительно осуждает нападение ХАМАС на израильские города вблизи сектора Газа и в центральной части Израиля, в том числе залп тысяч ракет в сторону израильских населенных пунктов", - указал Дюжаррик.
Кроме того, он отметил, что Гутерриш призвал стороны палестино-израильского конфликта к максимальной сдержанности.
По мнению генерального секретаря организации, необходимы дипломатические усилия для предотвращения дальнейшего обострения вокруг Израиля.