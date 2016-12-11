Генсек ООН осудил двойной теракт в Стамбуле

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил совершенный в субботу двойной теракт Стамбуле, в результате которого погибли десятки людей.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, в письменном заявлении административный глава организации выразил соболезнования семьям жертв и надежду, что ответственные за это нападение будут привлечены к правосудию.

"Генеральный секретарь ООН выражает глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям жертв, правительству и народу Турции, а также желает скорейшей поправки раненным. Он надеется, что виновные в этом террористическом акте будут вскоре установлены и привлечены к правосудию", - говорится в коммюнике.

Взрывы прогремели в Стамбуле в субботу около 22:30 на дороге у северо-западной стены стадиона Vodafone Arena и в парке рядом с ареной. На дороге возле автобуса со спецназом полиции была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Через несколько секунд в парке нападение совершил террорист-смертник.

По последним данным, число жертв составило 29 человек - 27 из них сотрудники правоохранительных органов. 166 человек получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии. Глава турецкого МВД ранее сообщил, что по подозрению в причастности к организации теракта уже задержаны 10 человек.

В связи с терактом в стране объявлен общенациональный траур.