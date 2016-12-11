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    Генсек ООН осудил двойной теракт в Стамбуле

    Генеральный секретарь выражает глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям жертв

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил совершенный в субботу двойной теракт Стамбуле, в результате которого погибли десятки людей.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, в письменном заявлении административный глава организации выразил соболезнования семьям жертв и надежду, что ответственные за это нападение будут привлечены к правосудию.

    "Генеральный секретарь ООН выражает глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям жертв, правительству и народу Турции, а также желает скорейшей поправки раненным. Он надеется, что виновные в этом террористическом акте будут вскоре установлены и привлечены к правосудию", - говорится в коммюнике.

    Взрывы прогремели в Стамбуле в субботу около 22:30 на дороге у северо-западной стены стадиона Vodafone Arena и в парке рядом с ареной. На дороге возле автобуса со спецназом полиции была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Через несколько секунд в парке нападение совершил террорист-смертник.

    По последним данным, число жертв составило 29 человек - 27 из них сотрудники правоохранительных органов. 166 человек получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии. Глава турецкого МВД ранее сообщил, что по подозрению в причастности к организации теракта уже задержаны 10 человек.

    В связи с терактом в стране объявлен общенациональный траур.

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