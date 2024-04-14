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Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль

Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий.
Другие страны
14 апреля 2024 г. 04:26
Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении всемирной организации.

"Я резко осуждаю серьезную эскалацию в виде масштабной атаки, которой подвергся Израиль со стороны Исламской Республики Иран. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что десятки иранских беспилотников пролетают над южными провинциями Ирака в сторону израильской территории. Несущие боевые заряды дроны, запущенные из Ирана, были замечены и над территорией Иордании.

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