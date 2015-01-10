Генсек ООН: Организаторы терактов во Франции не имеют религии

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что испытал облегчение, узнав о ликвидации террористов во Франции. При этом он подчеркнул, что эти преступники не имеют религии, передает Report со ссылкой на Росбалт.

По его словам, имел место "настоящий преступный террористический акт", но причины происшествия не в религии. "Преступников необходимо предать суду во имя человечности", - сказал генсек ООН.

Пан Ги Мун призвал всех проявить терпимость к чужим взглядам и религии. Он выразил уверенность в том, что в эти темные времена Франция продолжит излучать свет свободы и толерантности.

Генсек также выразил соболезнования французской миссии в ООН.