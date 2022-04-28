Генсек ООН обсудил с Зеленским пути продвижения в вопросе эвакуации из Мариуполя

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский обсудили пути продвижения в вопросе эвакуации людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский обсудили пути продвижения в вопросе эвакуации людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Как передает Report, об этом заявил глава всемирной организации на совместной с Зеленским пресс-конференции.

"Сегодня мы с президентом Зеленским имели возможность рассмотреть этот вопрос. И пока мы говорим, ведутся интенсивные обсуждения для продвижения по этому предложению, чтобы воплотить его в жизнь", - сказал он.

Гутерриш заявил, что провел с Зеленским интенсивные обсуждения эвакуации из Мариуполя, чтобы воплотить в реальность процесс эвакуации. "Мы делаем все возможное, чтобы эвакуировать людей с "Азовстали", - приводит его слова агентство Reuters . Гутерриш назвал ситуацию в Мариуполе кризисом в кризисе.

Генсек подчеркнул, что не будет раскрывать деталей и сроков эвакуации из Мариуполя, чтобы не сорвать ее.