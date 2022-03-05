Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины эвакуацию населения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой гуманитарную обстановку в стране и усилия по эвакуации мирного населения, в том числе иностранцев.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой гуманитарную обстановку в стране и усилия по эвакуации мирного населения, в том числе иностранцев.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении офиса генсека.

"Генеральный секретарь сегодня провел разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он выразил приверженность ООН наращиванию гуманитарных операций как внутри, так и за пределами Украины. Также были обсуждены условия для безопасной эвакуации из зоны боевых действий мирного населения, в том числе иностранцев", - подчеркивается в документе.