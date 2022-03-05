О нас
Аудио новости

Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины эвакуацию населения

Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины эвакуацию населения Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой гуманитарную обстановку в стране и усилия по эвакуации мирного населения, в том числе иностранцев.
Другие страны
5 марта 2022 г. 23:37
Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины эвакуацию населения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой гуманитарную обстановку в стране и усилия по эвакуации мирного населения, в том числе иностранцев.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении офиса генсека.

"Генеральный секретарь сегодня провел разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он выразил приверженность ООН наращиванию гуманитарных операций как внутри, так и за пределами Украины. Также были обсуждены условия для безопасной эвакуации из зоны боевых действий мирного населения, в том числе иностранцев", - подчеркивается в документе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Путин и премьер-министр Израиля обсудили ситуацию в Украине
Путин и премьер-министр Израиля обсудили ситуацию в Украине
5 марта 2022 г. 20:58
Главы МИД РФ и Турции провели телефонные переговоры
Главы МИД РФ и Турции провели телефонные переговоры
5 марта 2022 г. 20:49
ВСУ: Уничтожена российская техника на 3 миллиарда долларов США
ВСУ: Уничтожена российская техника на 3 миллиарда долларов США
5 марта 2022 г. 19:59
Беженцы из городов Украины стекаются к румынской границе в надежде перебраться в Европу
ФотоБеженцы из городов Украины стекаются к румынской границе в надежде перебраться в Европу
5 марта 2022 г. 19:51
Офиса Зеленского: Третий раунд переговоров Россия-Украина пройдет в ближайшие дни
Офиса Зеленского: Третий раунд переговоров Россия-Украина пройдет в ближайшие дни
5 марта 2022 г. 19:43
Россия направила США ноту протеста
Россия направила США ноту протеста
5 марта 2022 г. 19:28
Под Николаевом сбит российский самолет, пилот захвачен в плен
Под Николаевом сбит российский самолет, пилот захвачен в плен
5 марта 2022 г. 18:31
Эрдоган и Шарль Мишель обсудили ситуацию в Украине
Эрдоган и Шарль Мишель обсудили ситуацию в Украине
5 марта 2022 г. 18:14
Путин: Уничтожена почти вся военная инфраструктура Украины
Путин: Уничтожена почти вся военная инфраструктура Украины
5 марта 2022 г. 17:22
Лавров: Российские военные сделали все возможное для обеспечения гуманитарных коридоров
Лавров: Российские военные сделали все возможное для обеспечения гуманитарных коридоров
5 марта 2022 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi