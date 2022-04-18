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Генсек ООН обсудил с Эрдоганом организацию гуманитарных коридоров в Украине

Генсек ООН обсудил с Эрдоганом организацию гуманитарных коридоров в Украине
Другие страны
18 апреля 2022 г. 18:33
Генсек ООН обсудил с Эрдоганом организацию гуманитарных коридоров в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом необходимость гуманитарных коридоров в Украине для эвакуации людей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник в офисе главы всемирной организации по итогам разговора.

"В воскресенье генеральный секретарь беседовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Генеральный секретарь выразил неизменную поддержку стамбульскому процессу в связи с войной в Украине и подтвердил необходимость создания гуманитарных коридоров для распространения гуманитарной помощи и эвакуации людей", - говорится в сообщении.

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