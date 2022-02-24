Генсек ООН обратился с призывом к Путину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал президента России Владимира Путина "остановить солдат" от атаки в Украину и дать миру шанс.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал президента России Владимира Путина "остановить солдат" от атаки в Украину и дать миру шанс.

Как передает местное бюро Report, об этом сказал Гутерреш в среду вечером на заседании Совета Безопасности ООН.

"Я хочу сказать одну вещь от моего сердца: президент Путин, остановите своих военных от атаки на Украину, дайте миру шанс. Так много людей уже погибли", - сказал генсек.

"Я хочу подтвердить то, что я сказал сегодня утром на заседании Генеральной Ассамблеи ООН… В течение дня произошел ряд событий, - отметил он. - Одновременно сегодняшний день был полон слухов и признаков того, что нападение на Украину неизбежно. В недавнем прошлом было несколько ситуаций с похожими признаками и слухами. Я никогда не верил им, (думал), что ничего серьезного не произойдет. Я был неправ. Я не хочу снова ошибиться сегодня".