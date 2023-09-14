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Генсек ООН обратился с призывом к мировым лидерам стремиться к компромиссам

Генсек ООН обратился с призывом к мировым лидерам стремиться к компромиссам Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к мировым лидерам, направляющимся в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, стремиться к достижению компромиссов.
Другие страны
14 сентября 2023 г. 08:58
Генсек ООН обратился с призывом к мировым лидерам стремиться к компромиссам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к мировым лидерам, направляющимся в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, стремиться к достижению компромиссов.

Как передает Report, он заявил, что сейчас не время для позерства или позиционирования и для безразличия или нерешительности. Пришло время мировым лидерам собраться вместе для принятия реальных, практических решений.

Генсек ООН подчеркнул, что политика, дипломатия, эффективное лидерство состоят из компромиссов. На мировых лидерах, сказал Гутерриш, лежит особая ответственность за достижение компромисса при проектировании общего будущего ради общего блага. И начать стоит со следующей недели в Нью-Йорке, заключил генеральный секретарь ООН.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi dünya liderlərinə çağırış edib

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