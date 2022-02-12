Генсек ООН обратился с призывом к Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к Ливии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к Ливии.

Как сообщает местное бюро Report, Гутерриш призвал противоборствующие стороны в стране уважать волю народа и как можно скорее провести выборы.

"Президентские и парламентские выборы должны быть приоритетом в стране", - сказал Гутерриш.

Подчеркнув важность сохранения стабильности в стране, Генеральный секретарь отметил необходимость уважать политическую волю 2,8 миллиона граждан, зарегистрированных для голосования.

Отметим, что парламентские и президентские выборы в Ливии должны были пройти 24 декабря, но за два дня до назначенного срока Высшая избирательная комиссия страны объявила о переносе голосования. Избирком отметил, что окончательное решение о новых сроках парламентских и президентских выборов в стране должна принять Палата представителей (парламент). Однако, из-за юридических проблем дата выборов в Ливии пока неизвестна.