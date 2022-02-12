О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генсек ООН обратился с призывом к Ливии

Генсек ООН обратился с призывом к Ливии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к Ливии.
Другие страны
12 февраля 2022 г. 07:48
Генсек ООН обратился с призывом к Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к Ливии.

Как сообщает местное бюро Report, Гутерриш призвал противоборствующие стороны в стране уважать волю народа и как можно скорее провести выборы.

"Президентские и парламентские выборы должны быть приоритетом в стране", - сказал Гутерриш.

Подчеркнув важность сохранения стабильности в стране, Генеральный секретарь отметил необходимость уважать политическую волю 2,8 миллиона граждан, зарегистрированных для голосования.

Отметим, что парламентские и президентские выборы в Ливии должны были пройти 24 декабря, но за два дня до назначенного срока Высшая избирательная комиссия страны объявила о переносе голосования. Избирком отметил, что окончательное решение о новых сроках парламентских и президентских выборов в стране должна принять Палата представителей (парламент). Однако, из-за юридических проблем дата выборов в Ливии пока неизвестна.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке BMT baş katibi Liviyaya çağırış edib

Другие новости из категории

Генсек НАТО заявил о реальном риске нового военного конфликта в Европе
Генсек НАТО заявил о реальном риске нового военного конфликта в Европе
12 февраля 2022 г. 08:45
Истребители ВВС Испании прибыли в Болгарию для участия в миссии НАТО
Истребители ВВС Испании прибыли в Болгарию для участия в миссии НАТО
12 февраля 2022 г. 08:27
Совет ЕС утвердил предоставление Украине нового пакета помощи в €1,2 млрд
Совет ЕС утвердил предоставление Украине нового пакета помощи в €1,2 млрд
12 февраля 2022 г. 07:11
В Англии подтвердили первый случай смерти от лихорадки Ласса
В Англии подтвердили первый случай смерти от лихорадки Ласса
12 февраля 2022 г. 06:28
Черногория советует своим гражданам покинуть Украину
Черногория советует своим гражданам покинуть Украину
12 февраля 2022 г. 06:09
Председатель ОБСЕ выразил поддержку миссии в Украине
Председатель ОБСЕ выразил поддержку миссии в Украине
12 февраля 2022 г. 05:16
Байден обсудил с союзниками в ЕС и НАТО координацию по Украине
Байден обсудил с союзниками в ЕС и НАТО координацию по Украине
12 февраля 2022 г. 04:17
МИД Финляндии и Латвии призвали своих граждан в ближайшее время покинуть Украину
МИД Финляндии и Латвии призвали своих граждан в ближайшее время покинуть Украину
12 февраля 2022 г. 03:12
ЕС разрешил части своих дипломатов покинуть Украину
ЕС разрешил части своих дипломатов покинуть Украину
12 февраля 2022 г. 02:20
Литва увеличит число военных инструкторов в Украине
Литва увеличит число военных инструкторов в Украине
12 февраля 2022 г. 01:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi