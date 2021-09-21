Генсек ООН обратился к странам мира

В рамках заседаний высокого уровня, проходящих на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялся "круглый стол", посвященный климатическим изменениям.

В рамках заседаний высокого уровня, проходящих на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялся "круглый стол", посвященный климатическим изменениям.

Как сообщает американское бюро Report, заседание, на повестке которого были вопросы борьбы с глобальным потеплением, проходило при участии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.

Открывая мероприятие, генсек ООН предупредил о том, что мир движется к глобальной катастрофе: "Чтобы к 2030 году сократить выбросы на 45%, необходимо ограничить температурный рост до 1,5 градуса по Цельсию. Наука предусматривает поддержание глобального повышения температуры не более чем на 1,5 градуса, но этот предел может быть побит, если в ближайшее время не будут предприняты безотлагательные меры. Чтобы не допустить этого, мы должны действовать решительно. Как известно, в ноябре этого года в Глазго состоится конференция COP26. Мировые лидеры соберутся вместе, чтобы договориться о том, как бороться с угрозой глобальных климатических изменений. Мне бы хотелось, чтобы лидеры предприняли необходимые шаги и COP26 стал бы настоящим переломным моментом.

Полагаю, международное сообщество должно выступить по трем фронтам. Нужно удержать 1,5 градусный порог. Еще одним ключевым моментом является сбор средств в размере 100 млрд долларов для осуществления надлежащих мер в развивающихся странах. Я рад тому, что многие страны признают важность претворения в жизнь этого обязательства. Ну и в-третьих - наращивание финансовых средств", - отметил А.Гуттериш.

Подчеркнув особую роль саммита G-20, генсек ООН сказал: "Сложилось мнение о том, что сегодняшний саммит G-20 будет иметь решающую значимость для успешности COP26.

Одной из актуальных проблем является вопрос использования энергии. Правительствам следует прекратить поощрение использования традиционного топлива и постепенно отказаться от угля. В случае запуска всех электростанций, работающих на угле, загрязнение окружающей побьет все нормы. Страны-члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) должны прекратить использование угля к 2030 году, а развивающиеся страны - к 2040 году. В целом, важно остановить строительство угольных электростанций", - отметил генсек ООН.

Вусала Аббасова