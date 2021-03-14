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Генсек ООН обратил внимание на задержание экс-президента Боливии

Генсек ООН обратил внимание на задержание экс-президента Боливии Генсек ООН Антониу Гутерреш в контексте задержания экс-президента Боливии Жанин Аньес указал на необходимость прозрачного судопроизводства.
Другие страны
14 марта 2021 г. 10:04
Генсек ООН обратил внимание на задержание экс-президента Боливии
Антониу Гутерреш

Генсек ООН Антониу Гутерреш в контексте задержания экс-президента Боливии Жанин Аньес указал на необходимость прозрачного судопроизводства.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

«Из-за последних юридических действий против бывших государственных чиновников и властей в Боливии генеральный секретарь напоминает о необходимости сохранения гарантий надлежащих правовых процедур и полной прозрачности всех судопроизводств», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее бывшего президента Боливии Жанин Аньес арестовали по обвинению в терроризме, измене и преступном сговоре.

Жанин Аньес
Жанин Аньес
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