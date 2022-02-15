О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генсек ООН обеспокоен спекуляциями о войне в Европе

Генсек ООН обеспокоен спекуляциями о войне в Европе Генеральный секретарь ООН Антоину Гутерриш высказал глубокую обеспокоенность сообщениями о возможном военном конфликте в Европе.
Другие страны
15 февраля 2022 г. 03:19
Генсек ООН обеспокоен спекуляциями о войне в Европе

Генеральный секретарь ООН Антоину Гутерриш высказал глубокую обеспокоенность сообщениями о возможном военном конфликте в Европе.

Как передает местное бюро Report, об этом он заявил журналистам.

"Я глубоко обеспокоен возросшей напряженностью и спекуляциями о возможном военном конфликте в Европе, - сказал он. - Его цена в человеческих страданиях, разрушениях и ущербе в европейской и глобальной безопасности слишком велика, чтобы даже думать об этом".

"Мы не можем допустить даже возможность такого катастрофического столкновения. В ближайшие часы и дни я продолжу работу на этом направлении. Я говорил сегодня утром с главами МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Ясно сказал - альтернативы дипломатии нет. Все вопросы, даже самые сложные, должны решаться в дипломатических рамках", - добавил генеральный секретарь ООН.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi: “Avropada müharibə xəbərlərindən çox narahatam”

Другие новости из категории

В Белом доме раскрыли детали разговора Байдена и Джонсона
В Белом доме раскрыли детали разговора Байдена и Джонсона
15 февраля 2022 г. 01:55
Президент США Байден и премьер Британии Джонсон обсудили Украину
Президент США Байден и премьер Британии Джонсон обсудили Украину
15 февраля 2022 г. 00:11
США переводят на время свое посольство в Украине во Львов
США переводят на время свое посольство в Украине во Львов
14 февраля 2022 г. 23:31
Полиция Канады задержала 11 вооруженных человек на границе с США
Полиция Канады задержала 11 вооруженных человек на границе с США
14 февраля 2022 г. 23:14
Владимир Зеленский обратился к нации
Владимир Зеленский обратился к нации
14 февраля 2022 г. 22:40
Число погибших при протестах в Судане достигло 80 человек
Число погибших при протестах в Судане достигло 80 человек
14 февраля 2022 г. 21:42
Генсек ООН провел онлайн-переговоры с главами МИД России и Украины
Генсек ООН провел онлайн-переговоры с главами МИД России и Украины
14 февраля 2022 г. 21:27
Зеленский дал уехавшим украинцам 24 часа на возвращение
Зеленский дал уехавшим украинцам 24 часа на возвращение
14 февраля 2022 г. 20:37
В Казахстане во время беспорядков похитили более 3,3 тыс. единиц оружия
В Казахстане во время беспорядков похитили более 3,3 тыс. единиц оружия
14 февраля 2022 г. 20:26
Индонезия отменит карантин для прибывающих из-за рубежа
Индонезия отменит карантин для прибывающих из-за рубежа
14 февраля 2022 г. 18:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi