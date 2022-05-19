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Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Таджикистане

Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Таджикистане Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ситуацией в Таджикистане, где правоохранительные органы проводят операцию против преступных групп, и следит за развитием событий.
Другие страны
19 мая 2022 г. 23:06
Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Таджикистане
Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ситуацией в Таджикистане, где правоохранительные органы проводят операцию против преступных групп, и следит за развитием событий.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями о нарастающей напряженности и насилии в Горно-Бадахшанской автономной области, включая данные о погибших, - сказал Дюжаррик. - Генсек призывает к сдержанности и предпринять усилия для решения нынешней ситуации мирными средствами. ООН продолжит тесно отслеживать ситуацию".

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