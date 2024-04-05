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Генсек ООН обеспокоен использованием Израилем ИИ для бомбардировок Газы

Генсек ООН обеспокоен использованием Израилем ИИ для бомбардировок Газы Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен сообщениями, согласно которым израильские военные при бомбардировках сектора Газа используют технологии искусственного интеллекта (ИИ).
Другие страны
5 апреля 2024 г. 18:00
Генсек ООН обеспокоен использованием Израилем ИИ для бомбардировок Газы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен сообщениями, согласно которым израильские военные при бомбардировках сектора Газа используют технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава всемирной организации заявил журналистам перед началом заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

"Я также глубоко обеспокоен сообщениями о том, что израильские военные при бомбардировках используют искусственный интеллект в качестве инструмента определения целей, в том числе в густонаселенных районах, что приводит к большому числу жертв среди гражданского населения, - сказал он.

"ИИ должен использоваться во благо, а не использоваться для ведения войны в промышленных масштабах, размывая ответственность", добавил Гутерриш.

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Версия на английском языке UN chief concerned by reports Israel using AI to identify Gaza targets
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi: İsrailin Qəzzanı bombalamaq üçün süni intellektdən istifadə etməsindən narahatam

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