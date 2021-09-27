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Генсек ООН обеспокоен гонкой вооружений в мире

Генсек ООН обеспокоен гонкой вооружений в мире Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен продолжающейся в разных частях мира гонкой вооружений и ростом рынка продажи оружия.
Другие страны
27 сентября 2021 г. 21:28
Генсек ООН обеспокоен гонкой вооружений в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен продолжающейся в разных частях мира гонкой вооружений и ростом рынка продажи оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос об отношении главы всемирной организации к новому соглашению Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности (AUKUS).

"Он обеспокоен растущим рынком оружия и продолжающейся гонкой вооружений, которую мы наблюдаем в разных частях мира", - сказал он.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS). В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США.

Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает ее национальным интересам. Позднее австралийский министр обороны Питер Даттон анонсировал значительное расширение военного сотрудничества с США.

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