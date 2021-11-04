Генсек ООН обеспокоен эскалацией ситуации в Эфиопии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Эфиопии и предложил премьер-министру страны Абию Ахмеду Али помощь для создания условий для мирного диалога.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Эфиопии и предложил премьер-министру страны Абию Ахмеду Али помощь для создания условий для мирного диалога.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по словам Гутерриша, он также обсудил предстоящий визит заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в Эфиопию для оказания стране гуманитарной помощи.

Накануне правительство Эфиопии объявило режим чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации в регионе Тыграй. Эта мера связана с ситуацией вокруг городов Дессийе и Комбольча в регионе Амхара севернее столицы страны Аддис-Абебы ближе к границе с Тыграем.

В частности, власти Аддис-Абебы заявили жителям города о необходимости зарегистрировать в последующие два дня находящееся в их распоряжении оружие, а также о том, чтобы быть готовым к защите столицы страны.

Города Дессийе и Комбольча расположены в регионе Амхара примерно в 400 км севернее Аддис-Абебы, вокруг них продолжается противостояние между эфиопской армией и силами Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

Народный фронт освобождения Тыграя, находившийся у власти в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти нынешнего премьер-министра.