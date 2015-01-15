Генсек ООН глубоко обеспокоен новой эскалацией боевых действий на востоке Украине

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Пан Ги Мун осудил обстрел автобуса в Донецке, заявив, что обеспокоен эскалацией боевых действий. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ООН, Пан Ги Мун призвал провести расследование этого инцидента и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, 14 января в результате обстрела автобуса погибли по меньшей мере 11 человек.

Пан Ги Мун считает, что произошедшее напоминает о настоятельной необходимости прекратить насилие, уже приведшее к гибели более 4800 человек. В результате конфликта свыше одного миллиона стали беженцами и внутренними переселенцами.

Генеральный секретарь ООН призвал все стороны соблюдать режим прекращения огня и вернуться к реализации Минских договоренностей, которые, по его словам, по-прежнему остаются надежной основой урегулирования конфликта.

Глава ООН отметил продолжающиеся дипломатические усилия Украины, России, Франции и Германии в этом направлении и призвал все заинтересованные стороны продолжить поиск путей восстановления мира и обеспечения стабильности, территориальной целостности и единства Украины.