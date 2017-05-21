Генсек ООН обеспокоен атакой на авиабазу в Ливии

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Генсек ООН Антониу Гутерреш после атаки союзных правительству в Триполи группировок на авиабазу на юге Ливии призвал стороны конфликта в стране восстановить порядок и вернуться к политическому диалогу.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Ноовости, гибель мирных жителей при ударе может являться военным преступлением, сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен военной эскалацией на авиабазе Брак-аш-Шати на юге Ливии и призывает все стороны проявить сдержанность и восстановить порядок", — говорится в распространенном заявлении.

В ООН также выразили беспокойство в связи с информацией о гибели мирных жителей, "что, в случае подтверждения, может являться военным преступлением".

По словам Гутерреша, ситуация в области безопасности в Ливии лишь напоминает о том, что военного решения конфликта быть не может.