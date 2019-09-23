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Генсек ООН объявил о создании сирийского Конституционного комитета

Генсек ООН объявил о создании сирийского Конституционного комитета

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета", - сказал А.Гуттериш журналистам.

Генсек также добавил, что комитет соберется в Женеве в течение ближайших недель.

А.Гутерриш выразил признательность России, Турции и Ирану "за усилия в сфере дипломатии по содействию в заключении этого соглашения".

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