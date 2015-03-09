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    Генсек ООН: необходимо срочно прекратить уничтожение памятников боевиками ИГ в Ираке

    В субботу боевики снесли руины Хатры, располагавшиеся к 80 км к югу от Мосула

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил возмущение действиями группировки "Исламское государство", сравнявшей с землей руины древнего города Хатра на севере Ирака. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в распространенном заявлении он назвал действия радикалов военным преступлением и указал на необходимость срочно положить им конец.

    "Генеральный секретарь срочно призывает международное сообщество как можно скорее положить конец подобной террористической деятельности, а также воспрепятствовать контрабанде предметов культурной ценности, как того требуют резолюции Совета Безопасности 2170 и 2199", - говорится в коммюнике пресс-службы ООН.

    Руины Хатры, располагавшиеся к 80 км к югу от Мосула, были снесены  боевиками ИГ в субботу. В воскресенье они начали уничтожение еще одного древнего города - Дур-Шаррукина.  

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