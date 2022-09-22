Генсек ООН не видит признаков завершения конфликта в Украине

Конфликт в Украине продолжается, и нет никаких признаков того, что он движется к своему завершению.

Конфликт в Украине продолжается, и нет никаких признаков того, что он движется к своему завершению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на министерском заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

"Война России на Украине не демонстрирует каких-либо признаков движения к завершению <...>. Последнее развитие событий опасно и вызывает тревогу", - сказал он.

Помимо этого, Гутерриш добавил, что наблюдает "шаги в сторону от любой перспективы мира".