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Генсек ООН не видит признаков завершения конфликта в Украине

Генсек ООН не видит признаков завершения конфликта в Украине Конфликт в Украине продолжается, и нет никаких признаков того, что он движется к своему завершению.
Другие страны
22 сентября 2022 г. 18:58
Генсек ООН не видит признаков завершения конфликта в Украине

Конфликт в Украине продолжается, и нет никаких признаков того, что он движется к своему завершению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на министерском заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

"Война России на Украине не демонстрирует каких-либо признаков движения к завершению <...>. Последнее развитие событий опасно и вызывает тревогу", - сказал он.

Помимо этого, Гутерриш добавил, что наблюдает "шаги в сторону от любой перспективы мира".

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