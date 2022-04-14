Генсек ООН не стал называть события на Украине геноцидом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен нарушением прав человека в Украине, но считает, что вопрос о том, является ли происходящее в стране геноцидом, предстоит определять соответствующим международным правовым структурам.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен нарушением прав человека в Украине, но считает, что вопрос о том, является ли происходящее в стране геноцидом, предстоит определять соответствующим международным правовым структурам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генсек сказал в среду на пресс-конференции.

"(Понятие) геноцида строго определено в международном праве, мы опираемся на окончательное правовое определение соответствующих институтов. Мы глубоко обеспокоены нарушением прав человека, глубоко обеспокоены влиянием конфликта в этой связи. Мы оставим определение того, является это ситуацией геноцида или нет, соответствующим правовым институтам. Международный уголовный суд уже ведет сейчас расследование в Украине".