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Генсек ООН не стал называть события на Украине геноцидом

Генсек ООН не стал называть события на Украине геноцидом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен нарушением прав человека в Украине, но считает, что вопрос о том, является ли происходящее в стране геноцидом, предстоит определять соответствующим международным правовым структурам.
Другие страны
14 апреля 2022 г. 00:30
Генсек ООН не стал называть события на Украине геноцидом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен нарушением прав человека в Украине, но считает, что вопрос о том, является ли происходящее в стране геноцидом, предстоит определять соответствующим международным правовым структурам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генсек сказал в среду на пресс-конференции.

"(Понятие) геноцида строго определено в международном праве, мы опираемся на окончательное правовое определение соответствующих институтов. Мы глубоко обеспокоены нарушением прав человека, глубоко обеспокоены влиянием конфликта в этой связи. Мы оставим определение того, является это ситуацией геноцида или нет, соответствующим правовым институтам. Международный уголовный суд уже ведет сейчас расследование в Украине".

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