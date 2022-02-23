Генсек ООН не признает российских военных в Донбассе миротворцами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не считает российских военных, которые могут войти в Донбасс, миротворцами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не считает российских военных, которые могут войти в Донбасс, миротворцами.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Меня также беспокоит искажение концепции поддержания мира. Я горжусь достижениями ООН по поддержанию мира, в которых так много "голубых касок" пожертвовали своими жизнями, чтобы защитить мирных жителей. Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они вовсе не миротворцы", - сказал Гутерриш журналистам.