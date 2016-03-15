Генсек ООН назвал вывод сил РФ из Сирии "знаменательным событием"

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН считает решение РФ о выводе основной части своих сил из Сирии "знаменательным событием" и надеется, что это положительно скажется на мирных переговорах, которые идут в Женеве.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

Он напомнил, что ранее на этот счет высказался специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. "Генеральный секретарь согласен с тем, что это знаменательное событие, и он надеется, что это позитивно повлияет на переговоры в Женеве по политическому урегулированию конфликта", - сказал Дюжаррик.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в понедельник распорядился о начале вывода основных российских сил из Сирии 15 марта.