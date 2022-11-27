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Генсек ООН назвал военным преступлением убийство в ЦАР миротворца из Марокко

Генсек ООН назвал военным преступлением убийство в ЦАР миротворца из Марокко Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает военным преступлением убийство в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) миротворца из марокканского контингента и призывает власти страны приложить все усилия для поиска и привлечения виновных к ответств
Другие страны
27 ноября 2022 г. 10:28
Генсек ООН назвал военным преступлением убийство в ЦАР миротворца из Марокко

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает военным преступлением убийство в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) миротворца из марокканского контингента и призывает власти страны приложить все усилия для поиска и привлечения виновных к ответственности.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

"Генеральный секретарь решительно осуждает совершенное 24 ноября нападение на аэродром Обо на юго-востоке ЦАР, в результате которого погиб один миротворец из Марокко. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (МИНУСКА) начала расследование для установления всех фактов гибели миротворца, - говорится в заявлении. - Нападения на миротворцев Организации Объединенных Наций могут считаться в соответствии с международным правом военными преступлениями. Призываем власти ЦАР приложить все усилия для выявления виновных в этой трагедии, с тем чтобы они могли быть оперативно привлечены к ответственности".

Напомним, что многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР была создана решением Совета Безопасности ООН весной 2014 года.

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