Генсек ООН назвал своим главным приоритетом предотвращение и завершение конфликтов

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Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал предотвращение и завершение конфликтов своим приоритетом. Как сообщает Report, об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, которое было посвящено проблеме защиты гражданских лиц и медицинских объектов в условиях вооруженного конфликта.

Генеральный секретарь ООН отметил, что не понаслышке знает о страданиях мирных граждан, оказавшихся заложниками вооруженных конфликтов. В свою бытность Верховным комиссаром ООН по делам беженцев он побывал в сотнях лагерей для беженцев и перемещенных лиц, обитатели которых рассказывали о пережитых ужасах. И, по его словам, с тех пор мало что изменилось.

По мнению Генерального секретаря, есть три пути укрепления защиты гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта. Это, во-первых, обеспечение соблюдения норм международного гуманитарного права и прав человека. Во-вторых, следует выполнить рекомендации резолюции 2286 Совета Безопасности ООН, предусматривающие усиление защиты персонала гуманитарных и медицинских миссий. И третье, необходимо больше делать для предотвращения насильственного перемещения и найти долгосрочное решение проблемы беженцев и внутренне перемещенных лиц.

