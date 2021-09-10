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Генсек ООН назвал последствия прихода талибов к власти

Генсек ООН назвал последствия прихода талибов к власти Быстрый приход талибов к власти в Афганистане может ободрить террористические группировки в других частях мира.
Другие страны
10 сентября 2021 г. 22:00
Генсек ООН назвал последствия прихода талибов к власти
Антониу Гутерреш

Быстрый приход талибов к власти в Афганистане может ободрить террористические группировки в других частях мира.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Я очень обеспокоен тем, что мы видим в разных частях мира. Факт, что в Афганистане "Талибан" смог победить, может ободрить другие группировки, в различных частях мира, независимо от того, что они отличаются от "Талибана". Я не говорю о сходстве между ними", - сказал Гутерреш на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, стало ли в мире безопаснее в контексте террористической угрозы спустя 20 лет после терактов 11 сентября в США.

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