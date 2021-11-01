Генсек ООН назвал недостаток вакцин в Африке мировым позором

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал позором всего мира то, что в развитых странах людям делают уже третью прививку от коронавируса, тогда как в Африке полностью привиты лишь 5% населения

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш назвал позором всего мира то, что в развитых странах людям делают уже третью прививку от коронавируса, тогда как в Африке полностью привиты лишь 5% населения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении генсека ООН.

"Мы терпим поражение в большей части планеты. В то время как богатые страны внедряют третьи дозы вакцины COVID-19, только около 5% людей в Африке полностью вакцинированы. Это позор всего мира", - заявил Гутерреш.

Он призвал мировых лидеров полностью поддержать объявленную ВОЗ Глобальную стратегию вакцинации. "К концу этого года нам необходимо предоставить вакцины 40% людей во всех странах, а к середине 2022 года - 70%", - отметил он.

Генсек призывал лидеров действовать безотлагательно и масштабно, устранять пробелы в финансировании и координировать свои действия для достижения успеха.

"Ошибка - думать, что пандемия закончилась", - заявил он.