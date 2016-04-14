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    Генсек ООН назвал количество людей, воюющих за ИГ в Ираке и Сирии

    Вступившие в ряды ИГ представляют значительную угрозу безопасности своим и другим странам

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Десятки тысяч человек из разных стран мира присоединились к деятельности радикальной группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на заседании Совбеза всемирной организации.

    По словам генсека, ИГ показала свою способность радикализировать и вербовать молодежь посредством стратегий с использованием интернета и социальных сетей.

    "Более 30 тысяч человек со всего мира присоединились к кампании ИГ в Ираке и Сирии. Эти иностранные бойцы представляют значительную угрозу безопасности своим и другим странам, когда они возвращаются", - заявил Пан Ги Мун.

    Он отметил, что страны-члены ООН должны предпринять более конкретные меры, чтобы предотвратить сбор средств с помощью контрабанды нефти и газа, незаконной продажи предметов культурного наследия, похищения с целью получения выкупа, а также финансовые вливания из-за границы. Необходимо также лишить террористов возможности использовать интернет с целью вербовки молодых людей, отметил генсек ООН.

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