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Генсек ООН: 30 млн человек стали перемещенными лицами из-за климатических катастроф

Генсек ООН: 30 млн человек стали перемещенными лицами из-за климатических катастроф 30 миллионов человек стали перемещенными лицами в результате катастроф, связанных с климатом
Другие страны
23 сентября 2021 г. 18:35
Генсек ООН: 30 млн человек стали перемещенными лицами из-за климатических катастроф
Антониу Гутерреш

В 2021 году из-за катастроф, вызванных изменением климата, покинуть свои дома были вынуждены более 20 миллионов человек в мире.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.

"В прошлом году более 30 миллионов человек стали перемещенными лицами в результате катастроф, связанных с климатом", - сказал Гутерреш.

По его словам, развитые страны должны выполнить свое обещание предоставить 100 миллиардов долларов для финансирования борьбы с изменением климата.

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