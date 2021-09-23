Генсек ООН: 30 млн человек стали перемещенными лицами из-за климатических катастроф

В 2021 году из-за катастроф, вызванных изменением климата, покинуть свои дома были вынуждены более 20 миллионов человек в мире.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.
"В прошлом году более 30 миллионов человек стали перемещенными лицами в результате катастроф, связанных с климатом", - сказал Гутерреш.
По его словам, развитые страны должны выполнить свое обещание предоставить 100 миллиардов долларов для финансирования борьбы с изменением климата.