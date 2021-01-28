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Генсек ООН: 2020-й год стал годом смерти, катастроф и отчаяния

Генсек ООН: 2020-й год стал годом смерти, катастроф и отчаяния Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния – коронавирус забрал 2 миллиона жизней, 500 миллионов человек потеряли работу, стихийные бедствия обошлись человечеству в 210 миллиардов долларов; 2021-й должен ст
Другие страны
28 января 2021 г. 20:37
Генсек ООН: 2020-й год стал годом смерти, катастроф и отчаяния
Антониу Гуттереш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния – коронавирус забрал 2 миллиона жизней, 500 миллионов человек потеряли работу, стихийные бедствия обошлись человечеству в 210 миллиардов долларов; 2021-й должен стать годом восстановления мира, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"2020-й год стал глобальным annus horribilis (ужасный год – лат.) - годом смерти, катастроф и отчаяния. Пандемия COVID-19 вызвала хаос в каждой стране и каждой экономике. Мы потеряли 2 миллиона жизней, в том числе дорогих членов нашей семьи ООН. Число человеческих жертв продолжает расти", - сказал Гутерреш, выступая перед Генассамблеей ООН.

По его словам экономические потери продолжают увеличиваться, потеряны 500 миллионов рабочих мест, "крайняя бедность вернулась к уровню, невиданному в течение поколения".

"Стихийные бедствия прошлого года нанесли ущерба на 210 миллиардов долларов и принесли неисчислимые человеческие потери. Между тем геополитическая напряженность подрывает наши коллективные усилия по достижению мира", - заявил Гутерреш.

По его словам, в 2020 году число перемещенных лиц достигло рекордного уровня.

"Риск распространения ядерного и химического оружия растет", - подчеркнул он.

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