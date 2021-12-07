Генсек ООН назначил спецсоветника по Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил представительницу США Стефани Уильямс специальным советником по Ливии.
"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о назначении Стефани Уильямс из Соединенных Штатов своим специальным советником по Ливии. Она будет руководить посредническими усилиями и взаимодействием с региональными и международными игроками", - сказал он. Уильямс будет базироваться в Ливии.
Дюжаррик пояснил, что Уильямс не заменит специального посланника, должность которого освободится на этой неделе в результате отставки Яна Кубиша. Также она, как ожидается на данный момент, не займет его место в будущем. Дюжаррик не стал уточнять, будет ли Гутерреш также назначать нового спецпосланника.