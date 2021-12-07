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Генсек ООН назначил спецсоветника по Ливии

Генсек ООН назначил спецсоветника по Ливии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил представительницу США Стефани Уильямс специальным советником по Ливии.
Другие страны
7 декабря 2021 г. 01:50
Генсек ООН назначил спецсоветника по Ливии
Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил представительницу США Стефани Уильямс специальным советником по Ливии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о назначении Стефани Уильямс из Соединенных Штатов своим специальным советником по Ливии. Она будет руководить посредническими усилиями и взаимодействием с региональными и международными игроками", - сказал он. Уильямс будет базироваться в Ливии.

Дюжаррик пояснил, что Уильямс не заменит специального посланника, должность которого освободится на этой неделе в результате отставки Яна Кубиша. Также она, как ожидается на данный момент, не займет его место в будущем. Дюжаррик не стал уточнять, будет ли Гутерреш также назначать нового спецпосланника.

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