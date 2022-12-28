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Генсек ООН назначил нового координатора по Черноморской зерновой инициативе

Генсек ООН назначил нового координатора по Черноморской зерновой инициативе Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил Абдуллу Абдула Самада Дашти новым координатором по Черноморской зерновой инициативе.
Другие страны
28 декабря 2022 г. 22:38
Генсек ООН назначил нового координатора по Черноморской зерновой инициативе

Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил Абдуллу Абдула Самада Дашти новым координатором по Черноморской зерновой инициативе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщается на сайте организации в среду.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сегодня объявил о назначении Абдуллы Абдула Самада Дашти из Кувейта координатором ООН по Черноморской зерновой инициативе", - говорится в заявлении.

С августа 2022 года этот пост занимал Амир Махмуд Абдулла из Судана. Гутерреш выразил ему благодарность за его лидерство, работу и приверженность реализации инициативы.

22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории – Черноморска, Одессы и Южного.

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