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Генсек ООН назначил независимую группу по оценке деятельности БАПОР

Генсек ООН назначил независимую группу по оценке деятельности БАПОР Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил независимую группу для оценки деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Другие страны
5 февраля 2024 г. 20:33
Генсек ООН назначил независимую группу по оценке деятельности БАПОР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил независимую группу для оценки деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном офисом Генсека ООН.

"Генеральный секретарь, проконсультировавшись с генеральным комиссаром БАПОР Филиппом Лаззарини, назначил независимую обзорную группу для того, чтобы оценить, делает ли агентство в рамках своих полномочий все, чтобы обеспечить нейтральность, а также для того, чтобы дать ответ на обвинения в серьезных нарушениях, - говорится в сообщении. - Миссию возглавит Катрин Колонна, бывший министр иностранных дел Франции".

Отмечается, что Колонна в частности будет работать вместе с тремя скандинавскими организациями: шведским Институтом Рауля Валленберга, норвежским Институтом науки и духовной свободы Кристиана Микельсена и датским Институтом прав человека.

Группа начнет свою работу с 14 февраля, и, как ожидается, подготовит промежуточный доклад для генсека ООН к концу марта.

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