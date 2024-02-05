Генсек ООН назначил независимую группу по оценке деятельности БАПОР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил независимую группу для оценки деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил независимую группу для оценки деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном офисом Генсека ООН.

"Генеральный секретарь, проконсультировавшись с генеральным комиссаром БАПОР Филиппом Лаззарини, назначил независимую обзорную группу для того, чтобы оценить, делает ли агентство в рамках своих полномочий все, чтобы обеспечить нейтральность, а также для того, чтобы дать ответ на обвинения в серьезных нарушениях, - говорится в сообщении. - Миссию возглавит Катрин Колонна, бывший министр иностранных дел Франции".

Отмечается, что Колонна в частности будет работать вместе с тремя скандинавскими организациями: шведским Институтом Рауля Валленберга, норвежским Институтом науки и духовной свободы Кристиана Микельсена и датским Институтом прав человека.

Группа начнет свою работу с 14 февраля, и, как ожидается, подготовит промежуточный доклад для генсека ООН к концу марта.