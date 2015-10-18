Генсек ООН насчитал четыре миллиона беженцев из Сирии

Bakı. 18 oktyabr. REPORT.AZ/ Более четырех миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в Сирии из-за кризиса. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Его слова передает Lenta.Ruсо ссылкой на РИА Новости.

От притока беженцев больше всего страдают Иордания, Турция, Ливан и Ирак, уточнил генсек. «25 процентов населения Ливана — теперь сирийские беженцы. Более 2 миллионов беженцев в Турции, 1,5 миллиона в Иордании, 300 тысяч в Ираке и некоторое количество в Северной Африке, в Египте», — сообщил он.

В самой Сирии 8 миллионов человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Миграционный кризис настоящего времени является крупнейшим со времен Второй мировой войны, что представляет серьезный вызов для мирового сообщества, считает Пан Ги Мун. По всему миру к беженцам можно отнести около 60 миллионов человек.

В 2015 году в ЕС разразился кризис из-за наплыва беженцев из Сирии, где с 2011 года идет гражданская война. С момента ее начала более 507 тысяч сирийцев обратились с просьбой о предоставлении убежища в европейских странах, свидетельствуют данные с сайта Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.