Генсек ООН направил письмо Путину с предложениями по продлению зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 11 июля направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложениями по реализации российской части зерновой сделки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 11 июля направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложениями по реализации российской части зерновой сделки.

Как передает Report, об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"В рамках продолжающихся усилий в этом направлении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором излагается предложение, направленное на улучшение выполнения меморандума о взаимопонимании ради того, чтобы сохранить черноморскую инициативу", - сказал он.

Дюжаррик отметил, что генсек ООН готов к дальнейшему взаимодействию с Россией по своим предложениям по зерновой сделке.

"Генеральный секретарь ООН остается в контакте со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу и выражает свою готовность к дальнейшему взаимодействию по своему предложению с Российской Федерацией", - сказал Дюжаррик.

Письмо Гутерриша Путину затрагивает предложения по расчету через Россельхозбанк, сообщили в ООН.

По данным организации, российская сторона получила письмо генсека и изучает его.