Генсек ООН надеется на успешное продолжение контактов по ситуации вокруг Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш надеется на успешное продолжение дипломатических контактов по ситуации вокруг Украины и поддерживает их.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш надеется на успешное продолжение дипломатических контактов по ситуации вокруг Украины и поддерживает их.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил в четверг на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН рад уровню дипломатической активности, которую мы видим последние несколько дней и недель, - отметил Дюжаррик. - Он надеется, что они (дипломатические контакты) успешно продолжатся, поддерживает их как может".