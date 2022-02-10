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Генсек ООН надеется на успешное продолжение контактов по ситуации вокруг Украины

Генсек ООН надеется на успешное продолжение контактов по ситуации вокруг Украины Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш надеется на успешное продолжение дипломатических контактов по ситуации вокруг Украины и поддерживает их.
Другие страны
10 февраля 2022 г. 22:48
Генсек ООН надеется на успешное продолжение контактов по ситуации вокруг Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш надеется на успешное продолжение дипломатических контактов по ситуации вокруг Украины и поддерживает их.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил в четверг на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН рад уровню дипломатической активности, которую мы видим последние несколько дней и недель, - отметил Дюжаррик. - Он надеется, что они (дипломатические контакты) успешно продолжатся, поддерживает их как может".

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Версия на азербайджанском языке BMT Rusiya və Ukrayna arasında müsbət nəticələrin əldə ediləcəyinə ümid edir

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