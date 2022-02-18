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Генсек ООН надеется, что мировые лидеры продолжат контакты по Украине

Генсек ООН надеется, что мировые лидеры продолжат контакты по Украине Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш надеется, что мировые лидеры продолжат контакты в Украине, и считает, что возможная война была бы катастрофой.
Другие страны
18 февраля 2022 г. 22:09
Генсек ООН надеется, что мировые лидеры продолжат контакты по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш надеется, что мировые лидеры продолжат контакты в Украине, и считает, что возможная война была бы катастрофой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь продолжает верить, что мировые лидеры продолжат переговоры, даже если это займет много времени решать эту проблему. Конфликт будет катастрофой не только для населения Украины, но и региона в целом, - сказал он. - У генерального секретаря был ряд контактов с европейскими и другими партнерами (на полях Мюнхенской конференции по безопасности)".

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