Генсек ООН: Мы не должны допустить расширения конфликта между Израилем и Ираном

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил о необходимости недопущения расширения конфликта между Израилем и Ираном.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, этот конфликт приводит к гибели и ранениям среди мирных жителей, разрушению домов и гражданской инфраструктуры, нападениям на ядерные объекты.

"Расширение этого конфликта может привести к пожару, который никто не сможет контролировать. Мы не можем этого допустить", - отметил генсек.

The conflict between Israel & Iran is escalating rapidly with a terrible toll, killing & injuring civilians, devastating homes & civilian infrastructure, attacking nuclear facilities.



The expansion of this conflict could ignite a fire that no one can control.



We must not let…