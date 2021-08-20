Генсек ООН: Мы можем сотрудничать со всеми сторонами в Афганистане

"Сегодня национальный день Афганистана. Я хочу передать особое послание афганскому народу в это трудное время. Организация Объединенных Наций с вами и привержена принципам мира и прав человека в регионе. Мы можем сотрудничать со всеми сторонами в Афганист

"Сегодня национальный день Афганистана. Я хочу передать особое послание афганскому народу в это трудное время. Организация Объединенных Наций с вами и привержена принципам мира и прав человека в регионе. Мы можем сотрудничать со всеми сторонами в Афганистане".

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что Организация Объединенных Наций продолжает поддерживать афганский народ.

"Я считаю, что мировое сообщество должно действовать как единый фронт в переговорах с "Талибаном". Достигнув единства, мы можем добиться уважения прав человека, особенно прав женщин. Вчера и сегодня связывался с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара. Мы поддерживаем тесные контакты с Катаром и надеемся, что все принятые решения будут служить благополучию афганского народа", - отметил Генсек ООН.

Вусала Аббасова