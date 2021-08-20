О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генсек ООН: Мы можем сотрудничать со всеми сторонами в Афганистане

Генсек ООН: Мы можем сотрудничать со всеми сторонами в Афганистане "Сегодня национальный день Афганистана. Я хочу передать особое послание афганскому народу в это трудное время. Организация Объединенных Наций с вами и привержена принципам мира и прав человека в регионе. Мы можем сотрудничать со всеми сторонами в Афганист
Другие страны
20 августа 2021 г. 00:11
Генсек ООН: Мы можем сотрудничать со всеми сторонами в Афганистане
Антониу Гутерриш

"Сегодня национальный день Афганистана. Я хочу передать особое послание афганскому народу в это трудное время. Организация Объединенных Наций с вами и привержена принципам мира и прав человека в регионе. Мы можем сотрудничать со всеми сторонами в Афганистане".

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что Организация Объединенных Наций продолжает поддерживать афганский народ.

"Я считаю, что мировое сообщество должно действовать как единый фронт в переговорах с "Талибаном". Достигнув единства, мы можем добиться уважения прав человека, особенно прав женщин. Вчера и сегодня связывался с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара. Мы поддерживаем тесные контакты с Катаром и надеемся, что все принятые решения будут служить благополучию афганского народа", - отметил Генсек ООН.

Вусала Аббасова

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBMT baş katibi: "Biz Əfqanıstanda bütün tərəflərlə əməkdaşlıq edə bilərik"

Самое важное

Шушинцы на Джыдыр-дюзю
ФотоШушинцы на Джыдыр-дюзю
19 августа 2021 г. 15:27
Мафтун Аббасов: На ведущей в Шушу дороге Зефер йолу идут завершающие работы
Мафтун Аббасов: На ведущей в Шушу дороге "Зефер йолу" идут завершающие работы
19 августа 2021 г. 14:19
Россия не планирует отправлять военный контингент в Афганистан
Россия не планирует отправлять военный контингент в Афганистан
19 августа 2021 г. 01:43
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами  
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами  
18 августа 2021 г. 22:53
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
18 августа 2021 г. 18:21
Офицер спецназа спустя 29 лет посетил место гибели отца в Шуше
Офицер спецназа спустя 29 лет посетил место гибели отца в Шуше
18 августа 2021 г. 10:35
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
17 августа 2021 г. 11:42
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
16 августа 2021 г. 17:49
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
16 августа 2021 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi