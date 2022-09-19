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Генсек ООН: Мы далеки от переговоров Зеленского и Путина

Генсек ООН: Мы далеки от переговоров Зеленского и Путина Россия и Украина далеки от возможности создания условий для достижения мира.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 08:23
Генсек ООН: Мы далеки от переговоров Зеленского и Путина

Россия и Украина далеки от возможности создания условий для достижения мира.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

По его мнению, в таких условиях сложно провести переговоры президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами", - сказал он.

Генсек ООН отметил, что готов предоставить "добрые услуги" для содействия переговорам, но их проведение зависит от желания сторон.

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Версия на азербайджанском языке BMT baş katibi: “Zelenski ilə Putin arasında danışıqlardan uzağıq”

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