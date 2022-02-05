Генсек ООН может встретиться с президентом России

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, чтобы обсудить сохраняющуюся напряженность в отношениях между Россией и Украиной".

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, чтобы обсудить сохраняющуюся напряженность в отношениях между Россией и Украиной".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила официальный представитель ООН Эри Канеко.

Канеко подчеркнула, что генсек встретится с руководством Китая. "В ближайшие дни состоится ужин, на котором будут присутствовать все лидеры, и мы надеемся, что Гутерриш проведет встречи по этому вопросу", - сказал она.