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Генсек ООН может встретиться с президентом России

Генсек ООН может встретиться с президентом России "Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, чтобы обсудить сохраняющуюся напряженность в отношениях между Россией и Украиной".
Другие страны
5 февраля 2022 г. 08:36
Генсек ООН может встретиться с президентом России

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, чтобы обсудить сохраняющуюся напряженность в отношениях между Россией и Украиной".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила официальный представитель ООН Эри Канеко.

Канеко подчеркнула, что генсек встретится с руководством Китая. "В ближайшие дни состоится ужин, на котором будут присутствовать все лидеры, и мы надеемся, что Гутерриш проведет встречи по этому вопросу", - сказал она.

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