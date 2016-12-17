Генсек ООН может побороться за президентское кресло в Южной Корее

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, срок полномочий которого на этом посту истекает 1 января, намекнул на то, что может побороться за президентское кресло в Южной Корее, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам Пан Ги Муна, после нескольких дней отдыха в начале января он вернется на родину - в Южную Корею. Пан Ги Мун уклонился от прямого ответа на вопрос о президентских амбициях, однако отметил, что думает о том, как помочь своей стране. Ситуацию в Южной Корее он охарактеризовал как "крайне сложную".

Очередные президентские выборы в Южной Корее должны пройти в декабре 2017 года. Однако если Конституционный суд примет решение отстранить Пак Кын Хе от власти, то выборы должны состояться через 60 дней после принятия этого решения.