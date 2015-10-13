Генсек ООН: Миротворческие операции должны готовиться не по шаблону

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Миротворческие операции ООН должны готовиться не по шаблону, а с учетом конкретной ситуации в регионе, куда направляются "голубые каски". Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАССЮ заявил генеральный секретарь всемирной организации Пан Ги Мун, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи.

"Нам нужно изменить то, как мы планируем и проводим миротворческие операции ООН. Мы должны действовать быстрее и более гибко в пресечении насилия, а также использовать все возможности по урегулированию конфликта. Нам необходимо отойти от шаблонного подхода к более целенаправленным действиям на основе мандатов, которые составляются с учетом конкретных требований на месте событий", - сказал Пан Ги Мун.

По его словам, для того, чтобы обеспечить максимальную эффективность "голубых касок", нужно усилить взаимодействие между Советом Безопасности, который определяет полномочия операций, и государствами, предоставляющими ООН войска. "Нам также необходимо вплотную работать с национальными игроками и местным общинами", - указал генсек.