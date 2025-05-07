Генсек ООН: Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности, потому что мир не может позволить себе военную конфронтацию между двумя странами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности, потому что мир не может позволить себе военную конфронтацию между двумя странами.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении официального представителя генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь очень обеспокоен военными операциями (ракетными ударами по территории Пакистана - ред.) Индии на линии контроля и международной границе. Он призывает обе страны к максимальной военной сдержанности. Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном", - говорится в заявлении.

Напомним, что ВВС Индии нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Пакистана. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще 12 получили ранения.

Пакистанская сторона заявила о мерах в ответ на индийскую агрессию. По данным СМИ, над Пакистаном были сбиты два истребителя ВВС Индии, нарушивших воздушное пространство страны. Позднее информацию подтвердил федеральный министр информации Аттаулла Тарар.