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Генсек ООН: Мир находится на пути к катастрофе

Генсек ООН: Мир находится на пути к катастрофе Мир движется к повышению уровня температуры на 2,7 градуса, что может обернуться катастрофой.
Другие страны
18 сентября 2021 г. 01:54
Генсек ООН: Мир находится на пути к катастрофе
Антониу Гутерриш

Мир движется к повышению уровня температуры на 2,7 градуса, что может обернуться катастрофой.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая по видеосвязи в рамках созванной по инициативе США многосторонней встречи по энергетике и климату.

"Последний доклад межправительственной комиссии по вопросам изменения климата стал тревожным сигналом для человечества. В то же время говорилось, что еще не поздно добиться цели Парижского соглашения по сдерживанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса, - сказал Гутерриш. - Время стремительно подходит к концу, нам необходимо активизировать усилия".

По словам генсекретаря, к 2030 году необходимо сократить объем выбросов в атмосферу на 45% для достижения нейтрального углеродного статуса к середине этого столетия. "Нынешние цифры показывают рост объема выбросов на 16% в 2030 году по сравнению с уровнями 2010 года", - добавил глава организации.

"Мир на пути к катастрофе - к потеплению на 2,7 градуса. Существует высокий риск неудачи в реализации задач 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в ноябре в шотландском Глазго, - отметил он. - Каждый должен взять на себя ответственность. Нам необходимо больше амбиций в финансировании, адаптации и смягчении последствий".

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