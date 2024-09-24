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Генсек ООН: Мир находится на пороге климатической катастрофы

Генсек ООН: Мир находится на пороге климатической катастрофы Грядет климатическая катастрофа, которая затронет все страны мира.
Другие страны
24 сентября 2024 г. 23:16
Генсек ООН: Мир находится на пороге климатической катастрофы

Грядет климатическая катастрофа, которая затронет все страны мира.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

По его словам, Земля переживает период экстремальных температур, крупномасштабных пожаров, засух и беспрецедентных наводнений.

"Все это происходит на фоне изменения климата. Это не природные, а техногенные катастрофы, которые все чаще происходят из-за использования ископаемого топлива. Эта проблема не обойдет стороной ни одно государство”, - подчеркнул Гуттериш.

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